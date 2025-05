викладач англійської мови та зарубіжної літератури

TetianaBolkun

Academic Education :

2005-2009 Kyiv National Linguistics University,French Language Department; Specialization “French and English Languagesand Foreign Literature”, BA in French Language, Diploma with Distinction, Kyiv, Ukraine

2009-2010 KyivNational LinguisticsUniversity, French LanguageDepartment; Specialization “French and English Languages and Foreign Literature”, MAin English and French, Kyiv, Ukraine

February -March 2007

Universityof Jules Verne, Amiens,Picardy, France (as a part of ERASMUSstudent exchange program)

2010 - … Free University of Bolzano, School ofEconomics and Management; Bachelor in|Economics and Social Sciences, Bolzano, Italy

Professional experience:

October 2006 – June 2009

Guide

WaterInformation Center(Museum of Water)

Conducted excursionsin English, French, Russian and Ukrainian

2006 – present

Englishand French Tutor

Provide private lessons fordifferent age groups, ranging from

school children to adults

February- March 2009

Kyiv Secondary School No: 110

PedagogicalInternship

Taught French for 7thgrade pupils

Computer Knowledge: Microsoft Office

Languages:

Ukrainian (native), Russian (fluent), English (fluent), French (fluent), Italian(good), German (satisfactory)

Interests:

I like being challenged,enjoy meeting new people and expanding my range of interests. I am ready to new experiences, tasks, communicationand interection with new people. I am not afraid of new kinds of work and even

more, I am eager to receive new real –life work experinecewhich will help me to improve my skills.

Резюме

Болкун Тетяна

Вік: 33 роки

Дата народження: 5 травня 1976 р.

Сімейний стан: Одружена

Адреса: Київська обл.,Бориспільський р.-н., с. Щасливе

Телефон:

Освіта:

1993-1999 рр. НАУ, м. Київ.Диплом спеціаліста за спеціальністю «Зооінженерія», спеціалізація

«Бджільництво».

1999-2002 рр. ІРГТ, с.Чубинське.Очна аспірантура.

Кандидат сільськогосподарськихнаук за спеціальністю «Розведення і селекція тварин».

1997-2002 рр. Національнийлінгвістичний університет, м. Київ. Диплом за спеціальністю «Філолог, викладач

англійської мови та зарубіжної літератури».

Досвід роботи:

Х 2007 – до сьогодні – ПерекладачТОВ «Бюро перекладів Еллен»:

Письмові та усні переклади.

Курси англійської мови дляпочатківців.

VIІ 1999 р. – XІІ 2007 р.Спочатку – молодший, а потім старший науковий співробітник лабораторії

генофонду порід південного регіону Інститут розведення і генетики тварин.

Обов’язки: введення даних про тварин в комп’ютерну базу даних, обчислення

певних селекційно-генетичних параметрів, виявлення закономірностей, написання

статей.

Х – XІІ 2005 р.

Позаштатний перекладачПерекладала окремі статті для проекту Міністерства юстиції України

І-ІІІ 2005 р. Виконувалаконтрольні та курсові для однієї з посередницьких фірм

V 2002 р. Викладач англійськоїмови Курси англійської мови на базі однієї зі шкіл с. Бортничі Київська обл.

ІV 2001 р. Помічник нотаріусаНотаріальна контора м. Бориспіль

Обов’язки: набір текстівнотаріального характеру та внесення в них змін

ІІ – ІІІ 2001 р.

ІІІ – ІV 2000 р. Викладачанглійської мови Ліцей „Дизайн-освіта” м. Бориспіль на час практики в

Національному лінгвістичному університеті

Х – XІІ 1997 р.

Викладач англійської мови Ліцей„Дизайн-освіта” м. Бориспіль на час хвороби основного викладача

Додаткова інформація:

Знання ПК та оргтехніки:досвідчений користувач.

Володіння мовами: українською,російською та англійською – вільно, італійською та німецькою – зі словником.

Особисті характеристики:Комунікабельна, спокійна, легко співпрацюю в колективі, цілеспрямована, маю

творчий підхід та відповідально ставлюся до поставленого завдання, володію

організаторськими здібностями та маю досвід роботи з людьми. Відкрита до

навчання та особистого розвитку.

Хобі: тварини, подорожі, квіти.