TetianaBolkun
Academic Education:
2005-2009 Kyiv National Linguistics University,French Language Department; Specialization “French and English Languagesand Foreign Literature”, BA in French Language, Diploma with Distinction, Kyiv, Ukraine
2009-2010 KyivNational LinguisticsUniversity, French LanguageDepartment; Specialization “French and English Languages and Foreign Literature”, MAin English and French, Kyiv, Ukraine
February -March 2007
Universityof Jules Verne, Amiens,Picardy, France (as a part of ERASMUSstudent exchange program)
2010 - … Free University of Bolzano, School ofEconomics and Management; Bachelor in|Economics and Social Sciences, Bolzano, Italy
Professional experience:
October 2006 – June 2009
Guide
WaterInformation Center(Museum of Water)
Conducted excursionsin English, French, Russian and Ukrainian
2006 – present
Englishand French Tutor
Provide private lessons fordifferent age groups, ranging from
school children to adults
February- March 2009
Kyiv Secondary School No: 110
PedagogicalInternship
Taught French for 7thgrade pupils
Computer Knowledge: Microsoft Office
Languages:
Ukrainian (native), Russian (fluent), English (fluent), French (fluent), Italian(good), German (satisfactory)
Interests:
I like being challenged,enjoy meeting new people and expanding my range of interests. I am ready to new experiences, tasks, communicationand interection with new people. I am not afraid of new kinds of work and even
more, I am eager to receive new real –life work experinecewhich will help me to improve my skills.
Резюме
Болкун Тетяна
Вік: 33 роки
Дата народження: 5 травня 1976 р.
Сімейний стан: Одружена
Адреса: Київська обл.,Бориспільський р.-н., с. Щасливе
Телефон:
Освіта:
1993-1999 рр. НАУ, м. Київ.Диплом спеціаліста за спеціальністю «Зооінженерія», спеціалізація
«Бджільництво».
1999-2002 рр. ІРГТ, с.Чубинське.Очна аспірантура.
Кандидат сільськогосподарськихнаук за спеціальністю «Розведення і селекція тварин».
1997-2002 рр. Національнийлінгвістичний університет, м. Київ. Диплом за спеціальністю «Філолог, викладач
англійської мови та зарубіжної літератури».
Досвід роботи:
Х 2007 – до сьогодні – ПерекладачТОВ «Бюро перекладів Еллен»:
Письмові та усні переклади.
Курси англійської мови дляпочатківців.
VIІ 1999 р. – XІІ 2007 р.Спочатку – молодший, а потім старший науковий співробітник лабораторії
генофонду порід південного регіону Інститут розведення і генетики тварин.
Обов’язки: введення даних про тварин в комп’ютерну базу даних, обчислення
певних селекційно-генетичних параметрів, виявлення закономірностей, написання
статей.
Х – XІІ 2005 р.
Позаштатний перекладачПерекладала окремі статті для проекту Міністерства юстиції України
І-ІІІ 2005 р. Виконувалаконтрольні та курсові для однієї з посередницьких фірм
V 2002 р. Викладач англійськоїмови Курси англійської мови на базі однієї зі шкіл с. Бортничі Київська обл.
ІV 2001 р. Помічник нотаріусаНотаріальна контора м. Бориспіль
Обов’язки: набір текстівнотаріального характеру та внесення в них змін
ІІ – ІІІ 2001 р.
ІІІ – ІV 2000 р. Викладачанглійської мови Ліцей „Дизайн-освіта” м. Бориспіль на час практики в
Національному лінгвістичному університеті
Х – XІІ 1997 р.
Викладач англійської мови Ліцей„Дизайн-освіта” м. Бориспіль на час хвороби основного викладача
Додаткова інформація:
Знання ПК та оргтехніки:досвідчений користувач.
Володіння мовами: українською,російською та англійською – вільно, італійською та німецькою – зі словником.
Особисті характеристики:Комунікабельна, спокійна, легко співпрацюю в колективі, цілеспрямована, маю
творчий підхід та відповідально ставлюся до поставленого завдання, володію
організаторськими здібностями та маю досвід роботи з людьми. Відкрита до
навчання та особистого розвитку.
Хобі: тварини, подорожі, квіти.