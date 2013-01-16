Переводчик (английский язык)

Личные данные

Фамилия Имя Отчество : Арлашкина Татьяна Анатольевна

Пол : Жен.

Дата рождения : 21.04.93

Гражданство: Россия

Место проживания: г.Чебоксары

Контактная информация: 89170668872, [email protected]

Пожелания к месту работы

Должность: Переводчик с английского на русский, с русского на английский.

Область деятельности: Лингвистика

Зарплата (минимум): 10 000 руб.

Тип занятости: неполная занятость, удаленная работа.

Опыт работы

Перевод текстов частным клиентам

Стажировка в Германии (август 2012)

Профессиональные навыки

Работа с офисной техникой: работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel.

Образование

Основное: неполное Высшее

Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.Яковлева (2010-2015)

Специальность: Перевод и переводоведение

Иностранные языки

Английский язык: свободное владение

Немецкий : начинающий

Дополнительные сведения

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Возможность командировок: есть

О себе: Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.

Свободное владение 1-им иностранным языком ( английский) и начинающий (немецкий).

Наличие действующего заграничного паспорта.

В свободное время увлекаюсь фотографией,спортом.

Вредные привычки - отсутствуют.