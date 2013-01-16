Личные данные
Фамилия Имя Отчество : Арлашкина Татьяна Анатольевна
Пол : Жен.
Дата рождения : 21.04.93
Гражданство: Россия
Место проживания: г.Чебоксары
Контактная информация: 89170668872, [email protected]
Пожелания к месту работы
Должность: Переводчик с английского на русский, с русского на английский.
Область деятельности: Лингвистика
Зарплата (минимум): 10 000 руб.
Тип занятости: неполная занятость, удаленная работа.
Опыт работы
Перевод текстов частным клиентам
Стажировка в Германии (август 2012)
Профессиональные навыки
Работа с офисной техникой: работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel.
Образование
Основное: неполное Высшее
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.Яковлева (2010-2015)
Специальность: Перевод и переводоведение
Иностранные языки
Английский язык: свободное владение
Немецкий : начинающий
Дополнительные сведения
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Возможность командировок: есть
О себе: Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.
Свободное владение 1-им иностранным языком ( английский) и начинающий (немецкий).
Наличие действующего заграничного паспорта.
В свободное время увлекаюсь фотографией,спортом.
Вредные привычки - отсутствуют.