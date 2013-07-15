tanya23stelios31

Предоставляю административные услуги в группе социальной сети "ВКонтакте".

Уважаемые Господа,

Меня зовут Татьяна Исайя, и я готова предоставить административные услуги в группе социальной сети "ВКонтакте". Я не "профи с дипломом", но мне ДИКО нравится это занятие!

Сейчас поддерживаю жизнь в созданной мной группе *Sweet*Girls*World* (Добро пожаловать к просмотру - http://vk.com/club49080269).

Свободно владею Английским и Греческим языками (это позволяет брать интерестную информацию также и с зарубежных сайтов что гарантирует её большую уникальность).

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

КрЕаТиВнЫй ПоДхОд гарантируется :) !

Буду рада сотрудничеству на взаимовыгодных условиях!

С уважением,

Татьяна Исайя