Здравствуйте, Меня зовут Татьяна:)
Я являюсь дипломированным практикующим SMM специалистом и могу взяться за ваш проект.
Преимущества работы со мной:
Ежемесячно развиваюсь в этой сфере и посещаю семинары для повышения квалификации.
Практический опыт работы - больше 2х лет.
Со всеми своими заказчиками мы остались друзьями, а с некоторыми партнерами, очень не люблю конфликтовать).
Предлагаю за качественную услугу очень хорошую цену
Оформление и ведение Вашего профиля:
✔Анализ конкурентов.
✔Разработка контент-стратегии.
✔ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙНА (мало у кого этот пункт входит в стоимость).
✔Ответы на вопросы подписчиков в Директе и комментариях.
✔Наполняю страницу фото и видео контентом (обработка фото + монтаж видео входит)
✔Провожу конкурсы.
✔Привлечение людей для успешной реализации ваших проектов.
❗Я сделаю ваш аккаунт привлекательным, популярным и эффективным, используя следующие инструменты:
Настройка таргетированной рекламы (разработка стратегии, копирайтинг рекламных объявлений).
Ведение и корректировка рекламных кампаний.
Анализ и парсинг целевой аудитории.
Применение механики ретаргетинга.
Аналитика и сбор по конкурентным страницам.
Подбор хэштегов.
Рассылка в Директ.Настройка работы по точечной геолокации.
Работа с лидерами мнений и тематическими страницами.
Анализ эффективности рекламной кампании и ее улучшение.
❗Работаю только с живыми подписчиками из целевой аудитории.
Результаты:
Каждые 2 недели предоставляю отчет о проделанной работе.
После первого месяца работы могу давать гарантии по конверсии.
Первые результаты уже через неделю.
📞Контакты для связи: Телефон: +380667301089
Буду рада сотрудничеству!