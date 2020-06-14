SMM менеджер

Здравствуйте, Меня зовут Татьяна:)

Я являюсь дипломированным практикующим SMM специалистом и могу взяться за ваш проект.

Преимущества работы со мной:

Ежемесячно развиваюсь в этой сфере и посещаю семинары для повышения квалификации.

Практический опыт работы - больше 2х лет.

Со всеми своими заказчиками мы остались друзьями, а с некоторыми партнерами, очень не люблю конфликтовать).

Предлагаю за качественную услугу очень хорошую цену

Оформление и ведение Вашего профиля:

✔Анализ конкурентов.

✔Разработка контент-стратегии.

✔ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙНА (мало у кого этот пункт входит в стоимость).

✔Ответы на вопросы подписчиков в Директе и комментариях.

✔Наполняю страницу фото и видео контентом (обработка фото + монтаж видео входит)

✔Провожу конкурсы.

✔Привлечение людей для успешной реализации ваших проектов.

❗Я сделаю ваш аккаунт привлекательным, популярным и эффективным, используя следующие инструменты:

Настройка таргетированной рекламы (разработка стратегии, копирайтинг рекламных объявлений).

Ведение и корректировка рекламных кампаний.

Анализ и парсинг целевой аудитории.

Применение механики ретаргетинга.

Аналитика и сбор по конкурентным страницам.

Подбор хэштегов.

Рассылка в Директ.Настройка работы по точечной геолокации.

Работа с лидерами мнений и тематическими страницами.

Анализ эффективности рекламной кампании и ее улучшение.

❗Работаю только с живыми подписчиками из целевой аудитории.

Результаты:

Каждые 2 недели предоставляю отчет о проделанной работе.

После первого месяца работы могу давать гарантии по конверсии.

Первые результаты уже через неделю.

📞Контакты для связи: Телефон: +380667301089

Буду рада сотрудничеству!