☑️Цена договорная.
✅Перепишу лекции, конспекты разборчивым почерком (или почерком, который Вам нужен).
✅Перепечатаю текст в word с бумаги, на бумагу с фотографий и т.д.
✅ Оформление присутствует (по желанию клиента).
✅ Подготовка сообщений, докладов, рефератов/или их редактирование.
✅Подготовлю ответы на
вопросы к экзаменам по темам педагогики, психологии, выполню другие работы по этим направлениям.
✅Подготовлю ответы на вопросы по другим специальностям, будет плюс, если у Вас есть методички и источники.
✅Отредактирую текст в статье, реферате, докладе.
✅Отредактирую/создам презентацию на урок или лекцию в учебное заведение.
✅Рерайтинг (особенно на гуманитарные темы, так как сама гуманитарий, есть магистратура, курсы) и пр.
✅Большой опыт работы в Word и написании конспектов от руки, создании презентаций, докладoв, рефератов, сообщений, статей.
☑️ ТАКЖЕ беру срочные заказы от нескольких часов до 2 дней (если позволит объем работы).
☑️ Задавайте вопросы, всё обсудим - цену, обьем и срок выполнения.
☑️Обращайтесь из любого города.
☑️ПИШИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ❤️