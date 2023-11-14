Набор текста, транскрибация, редактирование текста

☑️Цена договорная.

✅Перепишу лекции, конспекты разборчивым почерком (или почерком, который Вам нужен).

✅Перепечатаю текст в word с бумаги, на бумагу с фотографий и т.д.

✅ Оформление присутствует (по желанию клиента).

✅ Подготовка сообщений, докладов, рефератов/или их редактирование.

✅Подготовлю ответы на

вопросы к экзаменам по темам педагогики, психологии, выполню другие работы по этим направлениям.

✅Подготовлю ответы на вопросы по другим специальностям, будет плюс, если у Вас есть методички и источники.

✅Отредактирую текст в статье, реферате, докладе.

✅Отредактирую/создам презентацию на урок или лекцию в учебное заведение.

✅Рерайтинг (особенно на гуманитарные темы, так как сама гуманитарий, есть магистратура, курсы) и пр.

✅Большой опыт работы в Word и написании конспектов от руки, создании презентаций, докладoв, рефератов, сообщений, статей.

☑️ ТАКЖЕ беру срочные заказы от нескольких часов до 2 дней (если позволит объем работы).

☑️ Задавайте вопросы, всё обсудим - цену, обьем и срок выполнения.

☑️Обращайтесь из любого города.

☑️ПИШИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ❤️