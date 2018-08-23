SMM-менеджер
Я работаю в сфере SMM более 2-х лет.
Ключевые навыки:
- Аудит группы
- Создание портрета целевой аудитории
- Создание фирменного стиля группы
- Подготовка группы к продвижению
- Составление контент-плана
- Автопостинг
- Бесплатные и платные методы продвижения группы
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ведение группы ВКонтакте "Digital Portrait"200 просмотров
- Ведение группы Facebook "MHave"229 просмотров
- Ведение группы Instagram "MHave"156 просмотров
- Ведение группы ВКонтакте "Магазин сантехники"120 просмотров
- Ведение группы Facebook "ЖК Вернадский"143 просмотра
- Ведение группы Facebook "Business Metrica"150 просмотров
- Ведение группы ВКонтакте "LabSkills"123 просмотра
- Ведение группы ВКонтакте "HyperScript"106 просмотров
- Ведение группы ВКонтакте "Теплые окна"124 просмотра
- Оформление статьи на сайте125 просмотров
Социальные сети (SMM и SMO)
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