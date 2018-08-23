tanya_ko

Татьяна tanya_ko

 
29 летРоссия/Тамбов
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM-менеджер

Я работаю в сфере SMM более 2-х лет. 

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Ключевые навыки: 

  • Аудит группы
  • Создание портрета целевой аудитории
  • Создание фирменного стиля группы
  • Подготовка группы к продвижению
  • Составление контент-плана
  • Автопостинг
  • Бесплатные и платные методы продвижения группы
Портфолио
Социальные сети (SMM и SMO)
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$7/час
от $7от 2 часов
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