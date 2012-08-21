tanya_kvasha

Татьяна tanya_kvasha

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

e-mail: [email protected]

Образование:

- 2000-2010 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 13 с углубленным изучением иностранных языков г. Белая Церковь

- 2010-наст.время - Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», факультет лингвистики, кафедра теории, практики и перевода французского языка

Знания и навыки:

- Уверенный пользователь ПК

- Французский, русский, украинский - свободное владение, английский - средний уровень

- Перевод с английского, французкого на русский, украинский

- Перевод с русского, украинского на французский

Личные качества:

Целеустремленность, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.