tanya_kvasha

e-mail: [email protected]
Образование:
- 2000-2010 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 13 с углубленным изучением иностранных языков г. Белая Церковь
- 2010-наст.время - Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», факультет лингвистики, кафедра теории, практики и перевода французского языка
Знания и навыки:
- Уверенный пользователь ПК
- Французский, русский, украинский - свободное владение, английский - средний уровень
- Перевод с английского, французкого на русский, украинский
- Перевод с русского, украинского на французский
Личные качества:
Целеустремленность, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.