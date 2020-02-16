tanya_pantyuxina

Татьяна Пантюхина tanya_pantyuxinatanya_pantyuxina
52 годаРоссия/Череповец
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настройка рекламы в РСЯ
Приветствую Вас в моем аккаунте!
Меня зовут Татьяна Пантюхина.
Я специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекс.
Прошла тренинг «Специалист по интернет – рекламе 3.0»,изучила самые современные
технологии рекламы и готова их внедрить для Вас.
Предлагаю настроить интернет – рекламу за небольшую сумму 1000-3000 руб. А также
оптимизация ,ведение и улучшение рекламной компании. Аудит сайта и рекламной
компании бесплатно , прошу лишь отзыв о моей работе.
Жду Ваших предложений.
Действие аккаунта приостановлено!