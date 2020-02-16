tanya_pantyuxina

Настройка рекламы в РСЯ

Приветствую Вас в моем аккаунте!

Меня зовут Татьяна Пантюхина.

Я специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекс.

Прошла тренинг «Специалист по интернет – рекламе 3.0»,изучила самые современные

технологии рекламы и готова их внедрить для Вас.

Предлагаю настроить интернет – рекламу за небольшую сумму 1000-3000 руб. А также

оптимизация ,ведение и улучшение рекламной компании. Аудит сайта и рекламной

компании бесплатно , прошу лишь отзыв о моей работе.

Жду Ваших предложений.