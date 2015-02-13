tanyaeditor

Редактирование/перевод текстов различной тематики

В 2011 году окончила Северо-Кавказский социальный институт по специальности - лингвист, переводчик (английский, немецкий языки).

В 2010-2011 работала в Южно-Русском колледже преподавателем русского языка и литературы, замещала уроки английского языка. В 2012 году писала статью для корпоративного журнала банка, в котором на данный момент работаю.

Целеустремленный,образованный, разносторонний молодой специалист. Очень хочу работать! Имею огромное желание и потенциал!