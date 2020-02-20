Tutor. Kids/adults/ All leveles.

Привет!Приятно познакомиться. Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в России, работала в Нью-Йорке, а сейчас готова тебе помочь.

Уверена, что если ты зашел на мою страницу, значит я смогу быть тебе полезна.

Для изучающих английский язык - мой уровень native speaker, я обучаю людей разных возрастов и профессий уже более 15 лет. Разрабатываю свою методику быстрого освоения и надеюсь однажды ее издать. На уроке мы говорим и делаем. Все, что ты узнаешь от меня, будет полезно и актуально. Записывайся, и мы начнем работать.