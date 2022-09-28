tanyalebedewa

Разработка сайтов под ключ

Привет. Меня зовут Татьяна и я веб-дизайнер. Специализируюсь на разработке лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов под ключ.

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Работаю в разных стилях, от минимализма до креатива, что помогает выделиться среди конкурентов. Каждый мой сайт отражает настроение и характер бизнеса.

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До веб-дизайна работала менеджером по продажам. Прошлый опыт помог понять какая структура поможет сайту привлекать больше клиентов и увеличит конверсию.

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Работаю по чёткой структуре. Согласовываю каждый этап работы над сайтом, что помогает сдавать проект с минимальными правками. Легко справляюсь с режимом многозадачности и сдаю проекты в срок.

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Всю головную боль по проекту беру на себя. Вам останется только восхищаться готовым сайтом. Погружаюсь в работу с головой, изучая нишу, конкурентов и целевую аудиторию. Учту все ваши пожелания и посоветую, как сделать ваш будущий инструмент продаж максимально эффективным.