tanyalosk1981

Детский автор и иллюстратор, переводчик с английского и португальского на русский язык

Очень доброжелательная, трудолюбива, ответственна и исполнительна. Люблю писать детские сказки, рассказы, басни и стихи. Иллюстрируют детские книги, рисую в цифре для книг, открыток, постеров. Нравится переводить тексты с английского и португальского языков на русский. Публикуюсь в детском православном журнале «Никола», ежегодном литературном альманахе «Лепестки лотоса» г. Астрахани.