tanyamaster

Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна Крекотень.
Я помощник руководителя и главный специалист MaxMaster: MaxMaster.PRO
Среди наших клиентов: крупные интернет-магазины, агентства, компании, и те, кто только начинает свой бизнес в сети интернет.
Ориентируемся на Ваш бизнес и маркетинговую концепцию компании. Собираем максимум информации о Ваших потенциальных клиентах: маркетинговое исследование и сегментацию рынка товаров или услуг, предлагаемых Вашей компанией.
Мы подходим индивидуально к каждому нашему клиенту. Размеры бюджета не имеют значения!
Оставляйте заявку на бесплатную консультацию! Мы вместе с Вами сделаем огромный и важнейший шаг в Вашем бизнесе. Также готовы предоставить Вам развернутые проекты, достигнувшие потрясающих результатов с нашим участием.
Мы работаем без выходных (24 на 7) и с нами всегда можно связаться, обратившись по контактам.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ:
• Официальный сайт: MaxMaster.PRO
• Графика и уникальный дизайн: DesignMaxMaster
КОНТАКТЫ:
• Skype: [email protected]
• E-mail: [email protected]
• Звонок по Москве: +7 (495) 118-28-81
• Бесплатная линия по России: 8 (800) 3333-756
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