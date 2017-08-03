tanyamaster

► MaxMaster.PRO - разработка и продвижение сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна Крекотень.

Я помощник руководителя и главный специалист MaxMaster: MaxMaster.PRO

Среди наших клиентов: крупные интернет-магазины, агентства, компании, и те, кто только начинает свой бизнес в сети интернет.

Ориентируемся на Ваш бизнес и маркетинговую концепцию компании. Собираем максимум информации о Ваших потенциальных клиентах: маркетинговое исследование и сегментацию рынка товаров или услуг, предлагаемых Вашей компанией.

Мы подходим индивидуально к каждому нашему клиенту. Размеры бюджета не имеют значения!

Оставляйте заявку на бесплатную консультацию! Мы вместе с Вами сделаем огромный и важнейший шаг в Вашем бизнесе. Также готовы предоставить Вам развернутые проекты, достигнувшие потрясающих результатов с нашим участием.

Мы работаем без выходных (24 на 7) и с нами всегда можно связаться, обратившись по контактам.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ:

• Официальный сайт: MaxMaster.PRO

• Графика и уникальный дизайн: DesignMaxMaster

КОНТАКТЫ:

• Skype: [email protected]

• E-mail: [email protected]

• Звонок по Москве: +7 (495) 118-28-81

• Бесплатная линия по России: 8 (800) 3333-756

СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

• VK: Татьяна Крекотень﻿

• Facebook: Татьяна Крекотень﻿

• Instagram: Татьяна Крекотень﻿

• Odnoklassniki: Татьяна Крекотень﻿

БЛОГИ:

• VK﻿: Блог MaxMaster

• Facebook: Блог MaxMaster

• Odnoklassniki: Блог MaxMaster