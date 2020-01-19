Чем я могу вам помочь?Создание сайтовСоздание сайтов в Tilda, одностраничные и многостраничные сайты, лендинг, регистрация домена и создание доменной почтыРабота с платформой GetCourseБазовые настройки GetCourse, создание и интеграция виджета для регистрации и покупки, создание продукта и предложения, создание тренинга и загрузка уроков, создание рассылки, создание процессов на GetCourseРабота с рассылками в MessengerСоздание воронки через BotHelp, SenlerСоздание визуального контентаРабота с сервисом Canva, создание презентаций, создание визуала для группы в ВК и страницы в Facebook, создание видео макета для Instagram, создание 3D обложки для тренинга