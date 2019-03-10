tanyapogrsshhuk

Татьяна tanyapogrsshhuktanyapogrsshhuk
24 годаУкраина/Тернополь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Беручись до роботи гарантую відповідальне та своєчасне виконання поставленого завдання. Відкрита до будь-яких пропозицій.
Досвід роботи:
- переклад текстів та документів англійською мовою
- збір даних та формування таблиць
- розшифрування відео- та аудіозаписів
- написання прес-анонсів, прес-релізів, статтей
- ведення сторінок у соцмережах, написання постів
- вичитка та редагування текстів
- робота моделлю для магазину жіночого одягу.
Особисті якості:
Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, вміння працювати в команді, психологічна та фізична стійкість, пунктуальність, чесність, швидко навчаюсь.
Знання мов: українська – рідна, російська – вільно володію, англійська – розмовна.