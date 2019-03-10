tanyapogrsshhuk

Беручись до роботи гарантую відповідальне та своєчасне виконання поставленого завдання. Відкрита до будь-яких пропозицій.

Досвід роботи:

- переклад текстів та документів англійською мовою

- збір даних та формування таблиць

- розшифрування відео- та аудіозаписів

- написання прес-анонсів, прес-релізів, статтей

- ведення сторінок у соцмережах, написання постів

- вичитка та редагування текстів

- робота моделлю для магазину жіночого одягу.

Особисті якості:

Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, вміння працювати в команді, психологічна та фізична стійкість, пунктуальність, чесність, швидко навчаюсь.