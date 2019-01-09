Создана для тех, кому нужен контент в соцсетях

Взрываю контент в социальных сетях: красивые ленты, статьи, игры, рассылки, продающие, полезные материалы. Отрабатываю возражения, вызываю доверие, повышаю активность, справляюсь с разными тематиками и тональностями.

Я, конечно, могу и тексты написать, но я не копирайтер, я контент-маркетолог. Так что если нужны рекомендации по контенту или контент-стратегия, тоже пишите.

---- об опыте ----

Прямо сейчас я веду проекты по контенту в социальных сетях:

- https://vk.com/artofpaintattoo

- https://vk.com/vozwooden

- https://vk.com/deluxedjschool (на новогодней паузе)

- https://vk.com/zpdspd

- https://www.instagram.com/art_of_pain_tattoo/

Это мой кейс https://vk.com/@kvadrat_market-permanent (контент)

Статистика охватов по некоторым проектам - https://vk.com/tanyas_study?w=wall5335302_4093

Красиво оформлять портфолио нет времени, зато есть время выполнить ваш заказ!