Всё для интернет-магазинов. Координация интернет проектов. Яндекс.Директ.

Всем добрый день! Чем я могу быть вам полезна?

1. Запуск и сопровождение интернет-магазинов.

Координация работы, мониторинг рынка, контроль показателей, ведение отчетности. Организация взаимодействия с подрядчиками, оптовыми компаниями, курьерскими службами.

Комплексный маркетинг, Seo-продвижение, настройка контекстной рекламы, наполнение контентом, e-mail рассылки, продажи по телефону. Ведение базы клиентов, контроль финансов, найм удаленных сотрудников.

2. Яндекс.Директ.

Настройка, ведение, оптимизация, аудит, аналитика. Опыт работы в контекстной рекламе семь лет. Было своё агентство.

4. Копирайтинг.

Продающие и Seo-тексты.

3. Photoshop – продвинутый уровень.

Контакты:

Телеграм tanyasauza

Почта [email protected]

Отвечаю быстро.