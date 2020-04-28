Всё для интернет-магазинов. Координация интернет проектов. Яндекс.Директ.
Всем добрый день! Чем я могу быть вам полезна?
1. Запуск и сопровождение интернет-магазинов.
Координация работы, мониторинг рынка, контроль показателей, ведение отчетности. Организация взаимодействия с подрядчиками, оптовыми компаниями, курьерскими службами.
Комплексный маркетинг, Seo-продвижение, настройка контекстной рекламы, наполнение контентом, e-mail рассылки, продажи по телефону. Ведение базы клиентов, контроль финансов, найм удаленных сотрудников.
2. Яндекс.Директ.
Настройка, ведение, оптимизация, аудит, аналитика. Опыт работы в контекстной рекламе семь лет. Было своё агентство.
4. Копирайтинг.
Продающие и Seo-тексты.
3. Photoshop – продвинутый уровень.
Контакты:
Телеграм tanyasauza
Почта [email protected]
Отвечаю быстро.
Действие аккаунта приостановлено!