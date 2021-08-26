SMM маркетинг, сторисмейкинг, копирайтинг, визуал

Здравствуйте)

Меня зовут Татьяна, я СММ маркетолог

Занимаюсь как полным ведением аккаунтов в инстаграм, так и разовыми заказами:

Анализ страницы-Анализ локальных+косвенных конкурентов-Анализ целевой аудитории-Концепция и позиционирование Контент-план на посты и историиВовлекающие, продающие, развлекательные, информативные постыМонтаж и редактирование материалаРегулярное выкладывание постов, историйСоздание креативовПлан продвиженияНастройка рекламы (в тч и бизнес-кабинет)Работа с блогерамиОбщение с подписчикамиЕженедельная аналитика результатовПодбор дополнительных необходимых специалистов