SMM маркетинг, сторисмейкинг, копирайтинг, визуал
Здравствуйте)
Меня зовут Татьяна, я СММ маркетолог
Занимаюсь как полным ведением аккаунтов в инстаграм, так и разовыми заказами:
Анализ страницы-Анализ локальных+косвенных конкурентов-Анализ целевой аудитории-Концепция и позиционирование Контент-план на посты и историиВовлекающие, продающие, развлекательные, информативные постыМонтаж и редактирование материалаРегулярное выкладывание постов, историйСоздание креативовПлан продвиженияНастройка рекламы (в тч и бизнес-кабинет)Работа с блогерамиОбщение с подписчикамиЕженедельная аналитика результатовПодбор дополнительных необходимых специалистов
Действие аккаунта приостановлено!