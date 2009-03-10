tanyouchka

Выполняю переводы с/на английский и французский.

1998 - по настоящее время - преподавание английского и французского языков, переводы с указанных языков и на них (общая тематика, финансы, экономика, телекоммуникации, спорт, художественные переводы и многое другое)

1998-2003 - ПГУ, филологический факультет. Преподаватель английского и русского языков (Диплом с отличием)

2000-2001 - Стажировка в США. Гос. университет штата Монтана (GPA 3.96 out of 4.0)

2003-2005 - СПбГУ. Программа: "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"