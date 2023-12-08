Дизайнер сайтов на Тильде

Меня зовут Таня. Создаю современные сайты с аккуратным дизайном, со структурированной подачей контента для привлечения клиентов.

Погружаюсь в ваш проект, объясняю все понятным языком. Ответственно выполняю работу, на связи ежедневно.

Услуги:

• одностраничный сайт

• лендинг

• сайт-визитка

• корпоративный сайт

• многостраничный сайт

• интернет-магазин

• мультиссылка для соц сетей

Также помогу с доработкой сайта, поддержкой сайта.

Ссылка на мой сайт портфолио https://picksite.ru/