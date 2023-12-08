Дизайнер сайтов на Тильде
Меня зовут Таня. Создаю современные сайты с аккуратным дизайном, со структурированной подачей контента для привлечения клиентов.
Погружаюсь в ваш проект, объясняю все понятным языком. Ответственно выполняю работу, на связи ежедневно.
Услуги:
• одностраничный сайт
• лендинг
• сайт-визитка
• корпоративный сайт
• многостраничный сайт
• интернет-магазин
• мультиссылка для соц сетей
Также помогу с доработкой сайта, поддержкой сайта.
Ссылка на мой сайт портфолио https://picksite.ru/
Я против войны в Украине!