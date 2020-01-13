tanyuhka_p

Татьяна tanyuhka_p

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Резюме smm-специалиста

Я специализируюсь на продвижении и ведении аккаунтов в социальных сетях. 

  • Комплексное продвижение аккаунта
  • Создание контента для аккаунта
  • Написание контент-плана
  • Настраиваю таргетированную рекламу
  • Подбираю блогеров для рекламы
  • Занимаюсь визуальным оформлением аккаунта
  • Авторассылка сообщений
  • Копирайт и рерайт постов
  • Создаю мультиссылки (taplink, mssg.me) для ИГ
  • Консультации и сопровождение по продвижению
Мои лучшие проекты:

  • 5 месяцев я работала с аккаунтом косметолога только бесплатными методами, и с 1800 подписчиков стало 3400 подписчиков;
  • летом 2019 я начала работать с аккаунтом по продаже меховых изделий, и очень успешно продавали шубы летом;
  • я продвигала аккаунт производителя косметики для депиляции, за 3 месяца продвижения только бесплатными методами с 780 подписчиков стало 1600