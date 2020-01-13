tanyuhka_p

Резюме smm-специалиста
Я специализируюсь на продвижении и ведении аккаунтов в социальных сетях.
- Комплексное продвижение аккаунта
- Создание контента для аккаунта
- Написание контент-плана
- Настраиваю таргетированную рекламу
- Подбираю блогеров для рекламы
- Занимаюсь визуальным оформлением аккаунта
- Авторассылка сообщений
- Копирайт и рерайт постов
- Создаю мультиссылки (taplink, mssg.me) для ИГ
- Консультации и сопровождение по продвижению
- 5 месяцев я работала с аккаунтом косметолога только бесплатными методами, и с 1800 подписчиков стало 3400 подписчиков;
- летом 2019 я начала работать с аккаунтом по продаже меховых изделий, и очень успешно продавали шубы летом;
- я продвигала аккаунт производителя косметики для депиляции, за 3 месяца продвижения только бесплатными методами с 780 подписчиков стало 1600