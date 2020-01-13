tanyuhka_p

Резюме smm-специалиста

Я специализируюсь на продвижении и ведении аккаунтов в социальных сетях.

Комплексное продвижение аккаунта

Создание контента для аккаунта

Написание контент-плана

Настраиваю таргетированную рекламу

Подбираю блогеров для рекламы

Занимаюсь визуальным оформлением аккаунта

Авторассылка сообщений

Копирайт и рерайт постов

Создаю мультиссылки (taplink, mssg.me) для ИГ

Консультации и сопровождение по продвижению

Мои лучшие проекты: