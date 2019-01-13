Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Написать калькулятор и интегрировать его с сайтом на wordpress, с возможностью изменять параметры учавствущие в калькуляции адимнистратором сайта.Настроить и вывести калькулятор на странице.Приложение содержит несколько листов с примерами расчетов:1) Описание калькулятора2) расчет (недвижимое)3) Расчет (движимое)4) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте под управление престашоп требуется устранить следующие ошибки:1) Авторизированному пользователю все цены отображаются как нулевые. Из-за этого нельзя совершить покупку - при оформлении заказа в модуле OPC вместо способа оплаты пишет, что выбранное кол-во ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад