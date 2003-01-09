Переводы с/на болгарский и чешский языки

Ф.И.О.: Овчаренко Ольга Александровна

Возраст: 22 года

Дата рождения: 15.12.1986 г.

Гражданство: Российская Федерация

Прописка: Москва

Адрес: м. «Цветной бульвар»

Образование:

2003 г. – закончила лицей №1501 при МГТУ «СТАНКИН», г. Москва.

2004-2009 гг. - студентка вечернего отделения исторического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова (кафедра истории южных и западных славян). Сейчас занятий уже нет, только работа над дипломом. Защита – в мае 2009 г. Специальность – историк; преподаватель истории со знанием иностранных языков. Тема диплома – «Объявление независимости Болгарии (1908 г.) в освещении болгарской периодической печати».

Дополнительное образование:

- Letní školy slovanských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 25.07.2008-22.08.2008

- Исторически факултет, Софийски университет «Св.Климент Охридски», България, 01.10.2008-31.12.2008

Опыт работы:

- 13.10.2003-01.09.2005 – секретарь деканата исторического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова

- 2008 г. freelance: преподавание болгарского языка, переводы фольклорных болгарских текстов

- 01.09.2006-01.09.2008 – лаборант кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова

- июль 2007 г. – секретарь туристической фирмы «СКМ-Трэвел» (временно заменяла штатного сотрудника)

Владение ПК: на уровне продвинутого пользователя.

Владение языками: английский – свободно, болгарский – свободно, чешский – свободно, немецкий – со словарем.

Деловые качества: исполнительность, пунктуальность, аккуратность, трудолюбие, активная жизненная позиция, желание открывать новое.

Контактная информация: [email protected], +7-915-102-84-10