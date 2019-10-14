tarabnikit

Заканчиваю обучение на специальности "Разработка программного обеспечения". Попутно с этим уже около года занимаюсь усердно выполнением заданий различного рода связанных с языками группы С, такие как: С, С++, С#. Реализацию принципов ООП в С++ и С# знаю в идеале, поскольку сталкивался регулярно. В работе проявляю высокую заинтересованность, увлеченность, но при этом не проявляю лишнюю инициативу, если это не требуется. К заказ отношусь с должной серьезностью и ответственностью. Всегда веду диалог с заказчиком, не игнорирую даже в самых трудных ситуациях. Пишите, выполню все качественно. После выполнения, в течении следующих суток все найденные, даже самые мелкие недочёты, будут незамедлительно исправлены.