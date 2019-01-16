Готов к сотрудничеству, и Развитию
- Приветствую, меня зовут Богдан! Я владею навыками модератора, опыт 1.5 года. Последнее место работы Модератор тизерных сетей. "Клик Клауд". Позитивен, доброжелателен, усидчив, пунктуален, Знак зодиака - "Дева". Также, занимался продажами различных товаров из Китая (Колонки, часы, Селфи - кольца, Павер Банки и т.п ) Продавал как на точке, так и в интернете через одностраничные сайты. С людьми общаться умею) С уважением, Богдан Леонидович.
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