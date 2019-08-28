taras-gricenko

Сферы профессиональной экспертизы- бизнес-анализ, статистика, эконометрика, инвестиционный анализ.

Опыт инвестиционным аналитиком в реальном секторе 2 года - генерирование, анализ и запуск проектов, формирование KPI, статистическое управление процессами.

Образование: бакалавр бизнес-анализа, магистр экономики.

Стипендиант Правительства Российской Федерации и Оксфордского Российского Фонда.

Курсы: Stepik "Инвестиционный бэнкинг", "Анализ данных в R"; SkillFactory "Анализ данных с помощью Python"; Coursera " Инвестиционные проекты, слияния и поглощения"