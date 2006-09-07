Большой опыт написания студенческих работ около 7лет!!!. Пишу по гуманитарным дисцеплинам.
Электронная почта [email protected]
Тарасова Ольга Андреевна
Сведения о себе •
Образование Высшее
2003-2008 Алтайская Государственная Академия Искусств и Культуры.
Факультет информационных технологий и дизайна.
Профессиональный опыт 7.09.2006 – 01.04.2007 Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Отделение по работе с детьми с тяжелыми умственными и физическими расстройствами.
Осуществляла тех.поддержку компьютерного класса.
Вела учетную документацию отделения.
с 2007-2009 писала контрольные курсовые, дипломные работы, работала в Центре Потдержки Студентов и в барнаульском агенстве "Алгоритм"по данному виду работы
Уже длительное время занимаюсь написанием работ во фрилансе, пишу по дисцеплинам:Культурологии
Психологии
Педагогике
Туризму
Пиар технологии
Черчение
Дизайн проектов жилых зданий
Философия
Литературе
Социологии
Менеджмент
Астрономия
Ну и по всем остальным интересным гуманитарным, зависит от темы.
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