taras-olga

Ольга Тарасова taras-olga

 
38 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Большой опыт написания студенческих работ около 7лет!!!. Пишу по гуманитарным дисцеплинам.

Электронная почта [email protected]

Тарасова Ольга Андреевна

Сведения о себе •

Образование Высшее

2003-2008 Алтайская Государственная Академия Искусств и Культуры.

Факультет информационных технологий и дизайна.

Профессиональный опыт 7.09.2006 – 01.04.2007 Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Отделение по работе с детьми с тяжелыми умственными и физическими расстройствами.

Осуществляла тех.поддержку компьютерного класса.

Вела учетную документацию отделения.

с 2007-2009 писала контрольные курсовые, дипломные работы, работала в Центре Потдержки Студентов и в барнаульском агенстве "Алгоритм"по данному виду работы

Уже длительное время занимаюсь написанием работ во фрилансе, пишу по дисцеплинам:Культурологии

Психологии

Педагогике

Туризму

Пиар технологии

Черчение

Дизайн проектов жилых зданий

Философия

Литературе

Социологии

Менеджмент

Астрономия

Ну и по всем остальным интересным гуманитарным, зависит от темы.

Отзывы заказчиков
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Реферат литература
Работа выполнена качественно, в кратчайшие сроки. Мои рекомендации!
Отличный заказчик. Оплата без проблем и задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Marirusa
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по философии
Очередной раз доверилась Ольге, и опять она меня не подвела! Оля сделала прекрасную работу по очень сложной теме по философии с уникальностью почти 100%! Клиентка осталась настолько довольной, что даже разрешила выложить часть работы в портфолио! Оля можете смело выложить часть работы, чтобы все смогли убедиться в вашем мастерстве! Всем рекомендую Олю как очень грамотного и профессионального автора! Обязательно будем продолжать сотрудничество!
С Мариной очень приятно работать! Всегда подробно расскажет, терпеливо выслушает, это очень редкое качество для работодателя. По оплате всегда очень ответственна! Вобщем мне очень нравится сотрудничать с Мариной и всем очень рекомендую Марину, не только как честного заказчика, но и как грамотного специалиста!!!
Ответный отзыв
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
$5
10 баллов
14 лет назад
Тема реферата Оптические диски (CD и DVD)
Отличная работа, быстро и качественно, все что и требовалось.
Четкие и ясные требования! Оплатил вовремя! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Marirusa
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Реферат по менеджменту
Прекрасно выполненная работа, даже раньше срока, соблюдены все пожелания клиента! Рекомендую Ольгу, как грамотного исполнителя!
Очень ответственный и хороший специалист и заказчик! Приятно работать!Рекомендую на длительную перспективу.
Ответный отзыв
evge-uv
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по психологии
Вторая работа - и вторая положительная оценка. Точно в срок, высокое качество. Очень рекомендую для сотрудничества.
Очень надежный заказчик, приятно работать.Требования четкие и ясные.Оплата точно в срок.Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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