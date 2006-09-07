Очередной раз доверилась Ольге, и опять она меня не подвела! Оля сделала прекрасную работу по очень сложной теме по философии с уникальностью почти 100%! Клиентка осталась настолько довольной, что даже разрешила выложить часть работы в портфолио! Оля можете смело выложить часть работы, чтобы все смогли убедиться в вашем мастерстве! Всем рекомендую Олю как очень грамотного и профессионального автора! Обязательно будем продолжать сотрудничество!