Коркишко Тарас Васильевич родился в 1979году в г. Полтаве на Украине. Начальное художественное образование получил в Харьковском художественном училище. С 1999 года - студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств факультета Дизайн среды по специализации Реставрация станковой и монументальной живописи. Участник Республиканских и областных выставок
Участвовал в выставках:
1999г - Всеукраинская выставка, посвящённая творчеству И.Е.Репина
1999г - Всеукраинская выставка, посвящённая творчеству Т.Г.Шевченко
2003 г - выставка в центре народного творчества в г.Харькове.
2006 г- республиканская выставка, посвящённая творчеству Сластиона
2006 г - молодежная выставка в г.Полтаве.
2006г - рождественская выставка в г.Полтаве
Работы Тараса Коркишко: пейзажи, натюрморты, портреты написаны в лучших живописных традициях. Художник отдаёт предпочтение работе в технике масляной живописи. Ему ближе всего реалистические традиции, искусство малых голландцев, а также творчество таких художников, как Айвазовский, Шишкин, Васильковский, Сластион, Семирадский, Васильев, Горобец и др.
На сегоднящний день Т.Коркишко активно занимается как живописью, так и реставрацией. Его живописные работы украшают частные коллекции Украины, России, Германии, США.
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