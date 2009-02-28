Коркишко Тарас Васильевич родился в 1979году в г. Полтаве на Украине. Начальное художественное образование получил в Харьковском художественном училище. С 1999 года - студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств факультета Дизайн среды по специализации Реставрация станковой и монументальной живописи. Участник Республиканских и областных выставок

Участвовал в выставках:

1999г - Всеукраинская выставка, посвящённая творчеству И.Е.Репина

1999г - Всеукраинская выставка, посвящённая творчеству Т.Г.Шевченко

2003 г - выставка в центре народного творчества в г.Харькове.

2006 г- республиканская выставка, посвящённая творчеству Сластиона

2006 г - молодежная выставка в г.Полтаве.

2006г - рождественская выставка в г.Полтаве

Работы Тараса Коркишко: пейзажи, натюрморты, портреты написаны в лучших живописных традициях. Художник отдаёт предпочтение работе в технике масляной живописи. Ему ближе всего реалистические традиции, искусство малых голландцев, а также творчество таких художников, как Айвазовский, Шишкин, Васильковский, Сластион, Семирадский, Васильев, Горобец и др.

На сегоднящний день Т.Коркишко активно занимается как живописью, так и реставрацией. Его живописные работы украшают частные коллекции Украины, России, Германии, США.