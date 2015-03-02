taras1986

Тарас taras1986

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Инженер

В 2008 году закончил гидротехнический факультет университета.

С 2008 года работаю инженером-проектировщиком.

Более детально про любомое берегоукрепление и укрепление склонов.

Портфолио

Отзывы заказчиков

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$26
10 баллов
10 лет назад
Чертежи геология
AutoCAD
Быстро. Качественно. Рекомендую.
С Эльвирой было приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#40
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#981