Инженер
В 2008 году закончил гидротехнический факультет университета.
С 2008 года работаю инженером-проектировщиком.
Более детально про любомое берегоукрепление и укрепление склонов.
Портфолио
- SketchUp355 просмотров
- 3D в ArchiCAD324 просмотра
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
10 лет назад
AutoCAD
Быстро. Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Эльвирой было приятно работать. Рекомендую.
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#40
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#981