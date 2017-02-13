taraskibitkin

Привет всем! Ищем человека в команду для постоянного сотрудничества по CMS Magento! – разработка магазинов с нуля - рзработка модулей для Мадженто - доработка существующих проектов Ищу в первую очередь независимых фрилансеров с Украины; идеально Харьков =) только реальные ...
- $1000Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
У нас есть сайт знакомств. Нужно сделать для него приложение. вся информация будет доступна кандидату. мы IT-компания в Харькове, это наша разработка. но у нас нет специалиста по таким кроссплатформам. прошу писать только реальным исполнителям. без ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
привет всем проект на php, мы обновили версию Symfony с 2.8 до 3.2 и теперь в некоторых местах проекта появились ошибки требуется человек со знанием фраемворка для помощи с этой проблемой готов платить почасово или фиксированную ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приложение, цель которого - контролировать телефон ребенка, родительский контроль.Инфа по теме кибербуллингаhttp://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0% B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8FАналоги есть, например -https://www.mspy.com/buynow.html?_ga=1.39718315.940173881.1472476748 Итак, основная суть.[list=1][*]Родитель скачивает приложение, регистрируется, вводит имя, фамилию, номер телефона ребенка, который он собирается контролировать, свой фискальный код ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
есть 1 страница - лендинг нужно ее одеть на битрикс чтобы через снипеты редактировать контент все =)HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад