taraskibitkin

Тарас taraskibitkin

 
29 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Разработка онлайн-магазина на Magento

    $1000

    Привет всем! Ищем человека в команду для постоянного сотрудничества по CMS Magento!  – разработка магазинов с нуля  - рзработка модулей для Мадженто  - доработка существующих проектов   Ищу в первую очередь независимых фрилансеров с Украины; идеально Харьков =) только реальные ...

    Magento
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка кроссплатформенного приложения на phonegap/cordova

    $1000

    У нас есть сайт знакомств. Нужно сделать для него приложение. вся информация будет доступна кандидату. мы IT-компания в Харькове, это наша разработка. но у  нас нет специалиста по таким кроссплатформам. прошу писать только реальным исполнителям. без ...

    PhoneGapCordova
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь после обновления версии Symfony

    $40

    привет всем  проект на php, мы обновили версию Symfony с 2.8  до 3.2 и теперь в некоторых местах проекта появились ошибки требуется человек со знанием фраемворка для помощи с этой проблемой  готов платить почасово или фиксированную цену

    PHPSymfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сложное мобильное приложение

    Приложение, цель которого - контролировать телефон ребенка, родительский контроль.Инфа по теме кибербуллингаhttp://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0% B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8FАналоги есть, например -https://www.mspy.com/buynow.html?_ga=1.39718315.940173881.1472476748 Итак, основная суть.[list=1][*]Родитель скачивает приложение, регистрируется, вводит имя, фамилию, номер телефона ребенка, который он собирается контролировать, свой фискальный код ...

    PythoniOSLinuxJavaGit
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад