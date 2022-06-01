Веб-програмування
Привіт!
Я front-end розробник.Я з відповідальністю відношусь до своєї роботи.Я можу запевнити в якості виконання і терміну виконання замовлення.Кожен заказ виконується з індивідуальним підходом.Завжди шукаю рішення для нових завданнь.Створення сайтів - це не тільки верстка а й написання логіки.
Мої скіли:
- JavaScript (ES6+)
- React (Router, hooks, HOC etc), Redux, Next.js
- Testing Framework by Jest, ESLint, Prettier
- HTML5 / CSS3, Sass
- BEM Methodology, Responsive/Adaptive Design
- HTTP protocol, REST API
- Tools: VSCode, Git, npm, Babel, Webpack
telegram: @tarasluchik
skype: Taras Luchynets
email: [email protected]