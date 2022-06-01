Веб-програмування

Привіт!

Я front-end розробник.Я з відповідальністю відношусь до своєї роботи.Я можу запевнити в якості виконання і терміну виконання замовлення.Кожен заказ виконується з індивідуальним підходом.Завжди шукаю рішення для нових завданнь.Створення сайтів - це не тільки верстка а й написання логіки.

Мої скіли:

JavaScript (ES6+)

React (Router, hooks, HOC etc), Redux, Next.js

Testing Framework by Jest, ESLint, Prettier

HTML5 / CSS3, Sass

BEM Methodology, Responsive/Adaptive Design

HTTP protocol, REST API

Tools: VSCode, Git, npm, Babel, Webpack

Контакти:

telegram: @tarasluchik

skype: Taras Luchynets

email: [email protected]