tarasluchik

Тарас tarasluchik

 
25 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-програмування

Привіт!

Я front-end розробник.Я з відповідальністю відношусь до своєї роботи.Я можу запевнити в якості виконання і терміну виконання замовлення.Кожен заказ виконується з індивідуальним підходом.Завжди шукаю рішення для нових завданнь.Створення сайтів - це не тільки верстка а й написання логіки.

Мої скіли:

  • JavaScript (ES6+)
  • React (Router, hooks, HOC etc), Redux, Next.js
  • Testing Framework by Jest, ESLint, Prettier
  • HTML5 / CSS3, Sass
  • BEM Methodology, Responsive/Adaptive Design
  • HTTP protocol, REST API
  • Tools: VSCode, Git, npm, Babel, Webpack
Контакти:

telegram: @tarasluchik

skype: Taras Luchynets

email: [email protected]

JavascriptReactRESTSASSNext.js