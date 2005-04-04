Перекладач тексту

Мене звати Тарас і я Українець. Сьогодні я шукав продукт для просування моїх передплатників і випадково натрапив на ваш рекламний лист.

Маю сказати, що мені дуже подобається те, що ви тут пропонуєте, і я бачу, що ви вже бачите такі чудові результати на Clickbank Marketplace. Питання в тому, чому ви пропонуєте цей продукт лише англійським клієнтам?

Я перекладач цифрових продуктів, і я хотів би конвертувати ваш продукт - і вашу сторінку продажу російською мовою, якою я вільно розмовляю та пишу. Таким чином, ви можете скористатися величезною споживчою базою російськомовних людей. Ви можете буквально за одну ніч збільшити свій дохід, взявши свій уже успішний продукт і зробивши його доступним для міжнародної аудиторії.

Конкуренції в цій ніші для цієї аудиторії зараз практично немає!

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Чекаю на відповідь від вас...

Тарас

PS Наразі є філії Clickbank Super, які відчайдушно шукають нові продукти, які вони могли б дешевше продати іноземним джерелам трафіку. Співпрацюючи зі мною, ви зможете незабаром зробити свій продукт доступним для просування.

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При бажанні, можете використовувати Гугл Переводчик, щоб скласти схожі

письма також на Німецькому, Іспанському, Французькому, Італійському та Португальському,

так як на Clickbank багато продавців, які містять свої сайти та продукти

на цих мовах. Таким чином ви розширите коло своїх потенційних клієнтів.