Исправно платите-добросовестно тружусь ;)

Закончила Ростовский Педагогический Университет на Переводческом факультете, пишу грамотно

Опыт рерайт/копирайт небольшой около года ведения политической колонки на сайте

Имеется возможность набора от 7 до 9к знаков в день,желательно 1 выходной в неделю (но не обязательно)

На связь могу выходить 2 раза в день с 13 до 15 и с 22 до 00, примерно в это время и буду присылать статьи,если будем сотрудничать

Держу связь через e-mail: [email protected]

Skype: tarasovna1988