tarasovweb

Илья Тарасов tarasovweb

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
TarasovWeb.ru — веб-разработка первого сорта и веб-дизайн с WOWэффектом

Илья Тарасов — веб-разработчик, веб-дизайнер👍Не существует никаких правил для клёвых сайтов. Есть просто клёвые сайты. 🔥

Делюсь своим опытом, хитростями работы, тайнами коммуникации, секретными настройками.

Веду курс и блоги о веб-дизайне, веб-программировании и фрилансе:

🎯 VK: https://www.vk.com/gosuit

 Instagram: https://www.instagram.com/slonmason

 Telegram: https://t.me/whoistarasov

______________________________________________________

👋 Привет!

Меня зовут Илья. Я представляю студию веб-дизайна и веб-разработки TarasovWeb. Мне 23 года. Со мной в команде работают замечательные, ответственные люди. А ещё я боюсь высоты и всё проспать. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но ещё больше не нравится приветствие «Доброго времени суток».

Мы отлично делаем:

— Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до сложнонагруженных систем).

— Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети).

Вы гарантированно получаете:

— ПРОЕКТ «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, всё делаю с нуля).

— Крутой, современный ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован).

— ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса (более 90 реализованных проектов за 3 года позволяют говорить нам «у нас есть опыт»).

— МАРКЕТИНГ на 100% (я - сертифицированный специалист TheOpenUniversityBusinessSchool. MBA).

— ИДЕИ: мы работаем в авангарде дизайнерских западных тенденций; вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.

— ГАРАНТИИ всех уровней (я могу работать по договору с юридическим лицом, через FairPlay, WebMoney и любые другие. гарант-сервисы), поскольку зарегистрирован юридически и имею аттестат продавца WebMoney — https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=34..

— Возможность очно обсудить все детали работы (я готов на личную встречу в СПб и Костромской области).

В двух словах об аспектах нашей работы:

— Выход за рамки: любим находить особые решения даже самой типовой задаче.

— Пошаговое согласование: вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

— Соблюдение сроков. Всегда.

— Адекватная цена. По умолчанию.

— Всегда на связи. В разумных пределах. =)

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю всё голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и всё обсудим! Для своих действует услуга "по-братски" и "а вот лично для меня сколько будет стоить?".

Теги для поиска:

Илья Тарасов, TarasovWeb, Ilya Tarasov, Тарасов Илья веб-разработчик, Илья Тарасов Шарья, студия веб-разработки Ильи Тарасова, студия Ильи Тарасова, Илья Тарасов Санкт-Петербург, Илья веб-разработчик, Илья Тарасов программист, ТарасовВеб студия, студия веб-разработки, сайты под ключ, вёрстка макетов, html css вёрстка, javascript-разработчик, js разработчик, js developer, php разработчик, python разработчик, питон разработчик, пайтон разработчик, натяжка на wordpress, разработка на bitrix, 1С бухгалтерия, программист 1C, веб-дизайнер, web-design, сайт на drupal, ruby, c#, c++ кодер, Perl, java, SQL разраб, css, ASP разработчик, objective-c, ООП, erlang, coldfusion, static files #разработчикпрограмм #разработчикисайтовнабитрикс #разработчикjs #разработчикиукорс #разработчикнайдись #разработчикчатботов #разработчиками #разработчикипо

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Тестирование сайтов

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Aluhan33
Андрей 
52 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
2 года назад
Макет 2х сторонний баннер
Работа выполнена на Отлично , получил то что хотел , Полностью удовлетворен . Рекомендую Этого Мастера ! Спасибо : )
Абсолютно взаимно! Компетентный заказчик с корректным изъяснением желаемого.
Ответный отзыв
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$90
9 баллов
2 года назад
Продолжить кастомизацию сайта на WP и немного вёрстки
WordPress
Ещё не доделали. Всплыли нюансы. Отзыв нейтральный.
👍
Ответный отзыв
weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Создать сайт по примеру
Вновь получилось хорошее и плодотворное сотрудничество
👍
Ответный отзыв
weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Внедрение CMS
WordPress
Все хорошо. Вновь плодотворное и приятное сотрудничество.
Отличное сотрудничество!
Ответный отзыв
weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
Копия сайта
Вновь прекрасное сотрудничество.
Благодарю за сотрудничество и интересную задачу!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
56 отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#119
HTML-верстка
15 отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#287
Системы управления (CMS)
8 отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#162
Интернет-магазины
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 часа
#75
Сайты «под ключ»
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 часа
#100
Баннеры
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 часа
#149
Тестирование сайтов
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 часа
#36
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 часа
#196
Базы данных
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#120
Фирменный стиль
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#207
Наружная реклама
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#230
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#280
3D-графика
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#318
Дизайн продукции
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#322
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#824
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
#1275
Показать все услуги