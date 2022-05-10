TarasovWeb.ru — веб-разработка первого сорта и веб-дизайн с WOWэффектом

Илья Тарасов — веб-разработчик, веб-дизайнер👍Не существует никаких правил для клёвых сайтов. Есть просто клёвые сайты. 🔥

Делюсь своим опытом, хитростями работы, тайнами коммуникации, секретными настройками.

Веду курс и блоги о веб-дизайне, веб-программировании и фрилансе:

🎯 VK: https://www.vk.com/gosuit

 Instagram: https://www.instagram.com/slonmason

 Telegram: https://t.me/whoistarasov

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👋 Привет!

Меня зовут Илья. Я представляю студию веб-дизайна и веб-разработки TarasovWeb. Мне 23 года. Со мной в команде работают замечательные, ответственные люди. А ещё я боюсь высоты и всё проспать. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но ещё больше не нравится приветствие «Доброго времени суток».

Мы отлично делаем:

— Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до сложнонагруженных систем).

— Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети).

Вы гарантированно получаете:

— ПРОЕКТ «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части, всё делаю с нуля).

— Крутой, современный ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован).

— ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса (более 90 реализованных проектов за 3 года позволяют говорить нам «у нас есть опыт»).

— МАРКЕТИНГ на 100% (я - сертифицированный специалист TheOpenUniversityBusinessSchool. MBA).

— ИДЕИ: мы работаем в авангарде дизайнерских западных тенденций; вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.

— ГАРАНТИИ всех уровней (я могу работать по договору с юридическим лицом, через FairPlay, WebMoney и любые другие. гарант-сервисы), поскольку зарегистрирован юридически и имею аттестат продавца WebMoney — https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=34..

— Возможность очно обсудить все детали работы (я готов на личную встречу в СПб и Костромской области).

В двух словах об аспектах нашей работы:

— Выход за рамки: любим находить особые решения даже самой типовой задаче.

— Пошаговое согласование: вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

— Соблюдение сроков. Всегда.

— Адекватная цена. По умолчанию.

— Всегда на связи. В разумных пределах. =)

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю всё голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и всё обсудим! Для своих действует услуга "по-братски" и "а вот лично для меня сколько будет стоить?".

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