taratushkaigor

Разработка Сайтов!

Приветствую Вас, уважаемый заказчик!

Если Вы смотрите этот профиль, значит Вам стоить кое-что узнать, а именно преимущество работы со мной и моей командой:

— 100+ Проектов было выполнено за 5 лет.

— Свыше 1000 детей было обучено азам разработки за 3 года c нашей помощью.

— Огромное количество клиентов вывели свой бизнес на новый уровень, и продолжают сотрудничество.

— Самый громкий проект разработка магазина для H&M в России.

— Высокий уровень сервиса в общении с клиентом, в процессе работы заказчик понимает что? как? и почему? делается его сайт.

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— WordPress

— OpenCart

— 1C Bitrix

— Prestashop

— Joomla

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— ReactJS, ApolloClient

— HTML, CSS(Bootstrap), JavaScript

— Python 3.x, Django, Graphene, PHP

— PostgreSQL, Celery, GraphQLJquery

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— Social Media Marketing (Продвижение в социальных

сетях).

— Search Engine Optimization (Продвижение в поисковых

сетях).

— Contextual Advertising (Контекстная реклама в

поисковиках).

— Маркетинг (Исследования, Стратегии,

Позиционирование).

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— Веб-дизайн

— Дизайн сайтов

— Дизайн Landing Page

— Дизайн баннеров

— UX/UI Дизайн

Наша задача состоит в том, чтобы не просто на словах, а делом показать что строить бизнес в интернете - очень удобно, и прибыльно.

Доверяя нам свой проект, Вы доверяете специалистам международного уровня, знающих свое дело!

Связь со мной:

Phone: +3 (8050) 872 69 68 (Viber, WhatsApp)

Telegram: t.me/igorvima

Skype: Web VIMA

E-mail: [email protected]

Страница Facebook: https://www.facebook.com/igortaratushka