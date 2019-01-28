taratushkaigor

Игорь Таратушка taratushkaigortaratushkaigor
Приветствую Вас, уважаемый заказчик!
Если Вы смотрите этот профиль, значит Вам стоить кое-что узнать, а именно преимущество работы со мной и моей командой:
— 100+ Проектов было выполнено за 5 лет.
— Свыше 1000 детей было обучено азам разработки за 3 года c нашей помощью.
— Огромное количество клиентов вывели свой бизнес на новый уровень, и продолжают сотрудничество.
— Самый громкий проект разработка магазина для H&M в России.
— Высокий уровень сервиса в общении с клиентом, в процессе работы заказчик понимает что? как? и почему? делается его сайт.
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— WordPress
— OpenCart
— 1C Bitrix
— Prestashop
— Joomla
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— ReactJS, ApolloClient
— HTML, CSS(Bootstrap), JavaScript
— Python 3.x, Django, Graphene, PHP
— PostgreSQL, Celery, GraphQLJquery
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— Social Media Marketing (Продвижение в социальных
сетях).
— Search Engine Optimization (Продвижение в поисковых
сетях).
— Contextual Advertising (Контекстная реклама в
поисковиках).
— Маркетинг (Исследования, Стратегии,
Позиционирование).
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— Веб-дизайн
— Дизайн сайтов
— Дизайн Landing Page
— Дизайн баннеров
— UX/UI Дизайн
Наша задача состоит в том, чтобы не просто на словах, а делом показать что строить бизнес в интернете - очень удобно, и прибыльно.
Доверяя нам свой проект, Вы доверяете специалистам международного уровня, знающих свое дело!
Связь со мной:
Phone: +3 (8050) 872 69 68 (Viber, WhatsApp)
Telegram: t.me/igorvima
Skype: Web VIMA
E-mail: [email protected]
Страница Facebook: https://www.facebook.com/igortaratushka