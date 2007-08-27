Разработка web и WAP-сайтов в основном для нужд бизнеса. А также для частных лиц.

"Креативом" поражать не будем :D

Главное, чтобы Ваш сайт был удобен Вашим посетителям, выполнял свои задачи и приносил Вам пользу.

Также возможна разработка малых и средних реляционных СУБД (систем управления базами данных). Как однопользовательских, так и многопользовательских, в т.ч. и с архитектурой "клиент-сервер".