Разработка web и WAP-сайтов в основном для нужд бизнеса. А также для частных лиц.
"Креативом" поражать не будем :D
Главное, чтобы Ваш сайт был удобен Вашим посетителям, выполнял свои задачи и приносил Вам пользу.
Также возможна разработка малых и средних реляционных СУБД (систем управления базами данных). Как однопользовательских, так и многопользовательских, в т.ч. и с архитектурой "клиент-сервер".
Портфолио
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