Таргетолог

Добрый день. Меня зовут Анастасия. Окончила курс по таргету в школе New Look smm. Имеется диплом о похождении курса с отличием.

Опыт работы в продажах более 5 лет. Знаю о пожеланиях и болях ЦА не понаслышке.

Возьму в работу несколько проектов из разных ниш.

Первая неделя тестовая бесплатно за кейс (только бюджет на рекламу).

Дальнейшее сотрудничество по договорённости , если вас все утраивает.

Услуги, которые предоставляю:

• Создание брифа перед началом сотрудничества

• Анализ посадочной страницы

• Помощь в создании УТП

• Возможность создания креативов/постановка ТЗ дизайнеру

• Написание текстов к рекламным объявлениям

• Анализ рекламы конкурентов

• Подбор ЦА

• Настройка рекламы Instagram/ Facebook

• Анализ рекламной компании

• Оптимизация и масштабирование

• Настройка на ретаргетинг

Буду очень рада сотрудничеству!

Если вас заинтересовало предложение, обращайтесь, обсудим все детали.

Так же провожу онлайн консультации по таргету.