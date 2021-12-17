Добрый день. Меня зовут Анастасия. Окончила курс по таргету в школе New Look smm. Имеется диплом о похождении курса с отличием.
Опыт работы в продажах более 5 лет. Знаю о пожеланиях и болях ЦА не понаслышке.
Возьму в работу несколько проектов из разных ниш.
Первая неделя тестовая бесплатно за кейс (только бюджет на рекламу).
Дальнейшее сотрудничество по договорённости , если вас все утраивает.
Услуги, которые предоставляю:
• Создание брифа перед началом сотрудничества
• Анализ посадочной страницы
• Помощь в создании УТП
• Возможность создания креативов/постановка ТЗ дизайнеру
• Написание текстов к рекламным объявлениям
• Анализ рекламы конкурентов
• Подбор ЦА
• Настройка рекламы Instagram/ Facebook
• Анализ рекламной компании
• Оптимизация и масштабирование
• Настройка на ретаргетинг
Буду очень рада сотрудничеству!
Если вас заинтересовало предложение, обращайтесь, обсудим все детали.
Так же провожу онлайн консультации по таргету.