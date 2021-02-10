target_Elena

Трафиколог , таргетолог . Реклама FB и INSTA

Настройка таргетированной рекламы . Построю трафик систему для Вашего бизнеса .

Зачем нужна таргетированная реклама в социальных сетях?- Привлечение целевой аудиторииПрофессиональная настройка таргетированной рекламы дает возможность показывать ваши рекламные объявления действительно заинтересованным в вашем продукте пользователям .- Рост показателей продажТак как таргетинг позволяет рассказать о вашем предложении максимально большому количеству заинтересованных пользователей, вы получаете повышение уровня конверсии. Как следствие, продаж становиться больше, а показателиприбыли растут