target_bogdanowa

Таргетолог ВКонтакте

Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина, я таргетолог в ВК. Настрою для вас рекламу, которая приведет новых клиентов в ваш бизнес.

В обязанности входит:

- анализ целевой аудитории

- анализ конкурентов

- создание креативов, офферов, текстов

- сегментация и гео

- настройка рекламного кабинета

- еженедельный отчет.

Также могу быть полезна в:

- создании сообщества в ВК

- настройке чат-ботов в Сенлере

- создании лэндинга на Тильде

- настройке Таплинк

- рерайтинге статей

Первая консультация бесплатно.

Вопросы задавайте в личные сообщения.

Буду рада сотрудничеству!