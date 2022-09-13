target_bogdanowa

Таргетолог ВКонтакте
Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина, я таргетолог в ВК. Настрою для вас рекламу, которая приведет новых клиентов в ваш бизнес.
В обязанности входит:
- анализ целевой аудитории
- анализ конкурентов
- создание креативов, офферов, текстов
- сегментация и гео
- настройка рекламного кабинета
- еженедельный отчет.
Также могу быть полезна в:
- создании сообщества в ВК
- настройке чат-ботов в Сенлере
- создании лэндинга на Тильде
- настройке Таплинк
- рерайтинге статей
Первая консультация бесплатно.
Вопросы задавайте в личные сообщения.
Буду рада сотрудничеству!
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