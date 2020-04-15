Target Market
Готов оторваться от конкурентов?
Работаю под кураторством лучших маркетологов страны!
Тогда полетели:
-провожу глубокий анализ рынка;
-выделю ваш продукт среди конкурентов;
-создаю продающий и вовлекающий, фото, видео креатив;
-настраиваю и веду рекламный кабинет;
-веду ежедневную аналитику и просчет прибыли в цифрах;
-делаю оптимизацию и внедряю новинки фейсбук;
-создам уникальное предложение от которого невозможно отказаться.
Более 10 успешных кейсов в разных сферах пиши мне в телеграм: https://t.me/targetolog_nataly
parenaanatalia.wixsite.com/website