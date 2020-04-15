Target Market

Готов оторваться от конкурентов?

Работаю под кураторством лучших маркетологов страны!

Тогда полетели:

-провожу глубокий анализ рынка;

-выделю ваш продукт среди конкурентов;

-создаю продающий и вовлекающий, фото, видео креатив;

-настраиваю и веду рекламный кабинет;

-веду ежедневную аналитику и просчет прибыли в цифрах;

-делаю оптимизацию и внедряю новинки фейсбук;

-создам уникальное предложение от которого невозможно отказаться.

Более 10 успешных кейсов в разных сферах пиши мне в телеграм: https://t.me/targetolog_nataly

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