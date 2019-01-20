target_promo_dv

Тема Агенство Лидогенерации Лидменеджер Сроки до 22-00 22.01.2019 Стоимость 1500 рублей Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка! Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ Все подробности обсудим с кандидатами
Евгений Горохов target_promo_dvtarget_promo_dv
46 летРоссия/Хабаровск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $25HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $22
Тема Фитнес - клуб Сроки до 22-00 22.01.2019 Стоимость 1500 рублей Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка! Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ Все подробности обсудим с кандидатамиHTML-верстка32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $36
Тема - Фитнес клуб Сроки до 22-00 20.01.2019 Стоимость 2500 рублей Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами. Приоритет фрилансерам, которые работали с данной темой! Работу принимаю в виде файла в формате .PSDДизайн сайтов27 заявокЗакрыт5 лет назад