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Евгений Горохов target_promo_dv

 
46 летРоссия/Хабаровск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Комплексный интернет - маркетинг для Вашего бизнеса из первых рук!

  • Необходимо сверстать лендинг

    $25

    Тема Агенство Лидогенерации  Лидменеджер Сроки до 22-00 22.01.2019  Стоимость 1500 рублей  Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка! Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ Все подробности обсудим с кандидатами

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $22

    Тема Фитнес - клуб Сроки до 22-00 22.01.2019 Стоимость 1500 рублей Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка! Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ Все подробности обсудим с кандидатами

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо создать дизайн лендинга - фитнес клуб

    $36

    Тема - Фитнес клуб Сроки до 22-00 20.01.2019  Стоимость 2500 рублей Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.  Подробности обсудим с кандидатами. Приоритет фрилансерам, которые работали с данной темой! Работу принимаю в виде файла в формате .PSD

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад