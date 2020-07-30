target_svl

Юрий Савельев target_svl

 
26 летРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настрою таргет в ВК, Instagram, Facebook, Одноклассниках. Сделаю рекламные баннеры.

Таргет

Опыт:

• Работаю 1 год

• Вел больше 20 проектов

• Открутил больше 500 000 ₽.

Работал с нишами:

• обучающие курсы для детей

• домашние животные

• фитнес-индустрия

• бьюти-индустрия

• недвижимость

• автотематика

• одежда.

 Стоимость от 5 000 ₽ — зависит от объема работы.

Дизайн (ВК, Инстаграм, ОК, ФБ)

Делал баннеры для:

• обучающих курсов для детей

• домашних животных

• фитнес-индустрии

• бьюти-индустрии

• недвижимости

• автотематики

• одежды.