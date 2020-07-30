target_svl

Настрою таргет в ВК, Instagram, Facebook, Одноклассниках. Сделаю рекламные баннеры.
Таргет
Опыт:
• Работаю 1 год
• Вел больше 20 проектов
• Открутил больше 500 000 ₽.
Работал с нишами:
• обучающие курсы для детей
• домашние животные
• фитнес-индустрия
• бьюти-индустрия
• недвижимость
• автотематика
• одежда.
Стоимость от 5 000 ₽ — зависит от объема работы.
Дизайн (ВК, Инстаграм, ОК, ФБ)
Делал баннеры для:
• обучающих курсов для детей
• домашних животных
• фитнес-индустрии
• бьюти-индустрии
• недвижимости
• автотематики
• одежды.
Действие аккаунта приостановлено!