Специалист по таргетированной рекламе Фейсбук/Инстаграм (таргетолог)
Приветствую посетителей моего профиля!
Меня зовут Евгений и я начинающий таргетолог Фейсбук/Инстаграм.
Я недавно закончил обучение в онлайн-университете "Атом" по специальности таргетолог (трафиколог).
Успешно сдал экзамен по настройке рекламной кампании.
Сейчас нахожусь на стадии поиска своих первых клиентов, которым смогу помочь в эффективной настройке их рекламных кампаний.
Почему Вам может быть выгодно сотрудничество со мной?
- низкая стоимость моих услуг (Для меня на начальном этапе важно наработать свои первые успешные кейсы и получить как можно больше опыта.)
- вы получаете не одного специалиста-новичка, а целую команду по цене новичка (Поскольку я недавно закончил обучение, то до тех пор, пока я не наберусь необходимого опыта, каждый мой шаг контролируется кураторами, которые имеют более 6 лет опыта в таргетированной рекламе и не дадут мне слить ваш рекламный бюджет, т.к. являются профессионалами своего дела, управляющими рекламными бюджетами свыше 100тыс.р.)
- вы получаете моё максимальное внимание (Т.к. я новичок, то я не загружен заказами и ко мне ещё не выстраиваются в очереди потенциальные клиенты, а это значит, что я буду полностью посвящать своё время работе с вами и вашей рекламной кампанией.)
- я на 100% заинтересован, чтобы вы смогли получить отличный результат от настроенной мною рекламной кампании в клиентах (Чем лучше вы получите результат от сотрудничества со мной, тем лучше будут мои кейсы, благодаря которым в будущем я смогу брать более высокую стоимость за свои услуги, поэтому я заинтересован в вашем успехе не меньше, чем вы.)
- вы сможете получить себе таргетолога, который будет эффективно вести вашу рекламную кампанию на долгосрок (если вам интересно долгосрочное сотрудничество) (Я нацелен не только приобрести опыт и кейсы, но и найти себе несколько долгосрочных клиентов, которым смогу эффективно настраивать их рекламу в соцсетях вместо того, чтобы каждый день искать себе новых клиентов. Надеюсь, вам тоже интересно долгосрочное сотрудничество со специалистом, который из месяца в месяц будет приводить в ваш бизнес клиентов из соцсетей, вместо постоянных поисков хорошего таргетолога)
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