Специалист по таргетированной рекламе Фейсбук/Инстаграм (таргетолог)

Приветствую посетителей моего профиля!

Меня зовут Евгений и я начинающий таргетолог Фейсбук/Инстаграм.

Я недавно закончил обучение в онлайн-университете "Атом" по специальности таргетолог (трафиколог).

Успешно сдал экзамен по настройке рекламной кампании .

Сейчас нахожусь на стадии поиска своих первых клиентов, которым смогу помочь в эффективной настройке их рекламных кампаний.

Почему Вам может быть выгодно сотрудничество со мной?

низкая стоимость моих услуг (Для меня на начальном этапе важно наработать свои первые успешные кейсы и получить как можно больше опыта.)

(Для меня на начальном этапе важно наработать свои первые успешные кейсы и получить как можно больше опыта.) вы получаете не одного специалиста-новичка, а целую команду по цене новичка (Поскольку я недавно закончил обучение, то до тех пор, пока я не наберусь необходимого опыта, каждый мой шаг контролируется кураторами, которые имеют более 6 лет опыта в таргетированной рекламе и не дадут мне слить ваш рекламный бюджет, т.к. являются профессионалами своего дела, управляющими рекламными бюджетами свыше 100тыс.р.)

(Поскольку я недавно закончил обучение, то до тех пор, пока я не наберусь необходимого опыта, каждый мой шаг контролируется кураторами, которые имеют более 6 лет опыта в таргетированной рекламе и не дадут мне слить ваш рекламный бюджет, т.к. являются профессионалами своего дела, управляющими рекламными бюджетами свыше 100тыс.р.) вы получаете моё максимальное внимание (Т.к. я новичок, то я не загружен заказами и ко мне ещё не выстраиваются в очереди потенциальные клиенты, а это значит, что я буду полностью посвящать своё время работе с вами и вашей рекламной кампанией.)

(Т.к. я новичок, то я не загружен заказами и ко мне ещё не выстраиваются в очереди потенциальные клиенты, а это значит, что я буду полностью посвящать своё время работе с вами и вашей рекламной кампанией.) я на 100% заинтересован, чтобы вы смогли получить отличный результат от настроенной мною рекламной кампании в клиентах (Чем лучше вы получите результат от сотрудничества со мной, тем лучше будут мои кейсы, благодаря которым в будущем я смогу брать более высокую стоимость за свои услуги, поэтому я заинтересован в вашем успехе не меньше, чем вы.)

(Чем лучше вы получите результат от сотрудничества со мной, тем лучше будут мои кейсы, благодаря которым в будущем я смогу брать более высокую стоимость за свои услуги, поэтому я заинтересован в вашем успехе не меньше, чем вы.) вы сможете получить себе таргетолога, который будет эффективно вести вашу рекламную кампанию на долгосрок (если вам интересно долгосрочное сотрудничество) (Я нацелен не только приобрести опыт и кейсы, но и найти себе несколько долгосрочных клиентов, которым смогу эффективно настраивать их рекламу в соцсетях вместо того, чтобы каждый день искать себе новых клиентов. Надеюсь, вам тоже интересно долгосрочное сотрудничество со специалистом, который из месяца в месяц будет приводить в ваш бизнес клиентов из соцсетей, вместо постоянных поисков хорошего таргетолога)

Спасибо, что дочитали до конца ;)