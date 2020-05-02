targetolog_lera

Добрый день.
Увидела, что у вас интересный проект, возможно, вас интересует настройка рекламы в социальных сетях, с целью привлечения клиентов.
Дело в том, что я прошла обучение таргетированной рекламе и получила хорошие результаты, сейчас мне нужны кейсы.
И поэтому я могу вам предложить очень привлекательные условия и помочь вам привлечь новых клиентов.
Если вам в принципе интересно, то я предлагаю следующие условия:
Я настраиваю вам рекламу, изначально вы ничего не платите.
Оплачиваете только рекламный бюджет. На старте рекомендую на рекламу выделить 3-5 тысяч рублей. Этого обычно достаточно чтобы получить
первые заказы.
Если результаты рекламы вам понравятся, то логично будетсотрудничать дальше. Тогда и оплатите настройку уже из тех денег, что вам
принесла реклама.
Что скажете?