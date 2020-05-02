targetolog_lera

Таргетолог ВК

Добрый день.

Увидела, что у вас интересный проект, возможно, вас интересует настройка рекламы в социальных сетях, с целью привлечения клиентов.

Дело в том, что я прошла обучение таргетированной рекламе и получила хорошие результаты, сейчас мне нужны кейсы.

И поэтому я могу вам предложить очень привлекательные условия и помочь вам привлечь новых клиентов.

Если вам в принципе интересно, то я предлагаю следующие условия:

Я настраиваю вам рекламу, изначально вы ничего не платите.

Оплачиваете только рекламный бюджет. На старте рекомендую на рекламу выделить 3-5 тысяч рублей. Этого обычно достаточно чтобы получить

первые заказы.

Если результаты рекламы вам понравятся, то логично будетсотрудничать дальше. Тогда и оплатите настройку уже из тех денег, что вам

принесла реклама.

Что скажете?