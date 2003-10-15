targetologmaksim

Максим Кухтин targetologmaksimtargetologmaksim
Здравствуйте, меня зовут Максим. Я сертифированный специалист по настройке таргетированой рекламы в Facebook/Instagram.
Всем своим новым клиентам я даю тестовый период. Ниже опишу что туда входит.
Настройка самой рекламы
-Разработка стратегий рекламной компании
-Анализ вашего профиля(указываю на ошибки)
-Анализ ваших конкурентов(5-7)
-Анализ предыдущих ваших компаний(что не получилось,почему так)
-Создание рекламных креативов и текстов
-Узнаём цену заявки, и узнаём вашу целевую аудиторию
Я занимаюсь продвижением бизнеса в социальных сетях Instagram/Facebook
- Разбор профиля Инстаграм, либо сайта перед запуском, и рекомендации по изменению.
- Анализ целевой аудитории
-Анализ конкурентов
- Настройка рекламного кабинета
-Создание рекламных креативов
- Создание аудитории
- Запуск рекламной кампании
- Отслеживание результатов
-Сопровождение в течении назначенного срока