targetologmaksim

Приведу клиентов в Ваш бизнес с помощью таргетированой рекламы в Facebook/Instagram.

Здравствуйте, меня зовут Максим. Я сертифированный специалист по настройке таргетированой рекламы в Facebook/Instagram.

Всем своим новым клиентам я даю тестовый период. Ниже опишу что туда входит.

Настройка самой рекламы

-Разработка стратегий рекламной компании

-Анализ вашего профиля(указываю на ошибки)

-Анализ ваших конкурентов(5-7)

-Анализ предыдущих ваших компаний(что не получилось,почему так)

-Создание рекламных креативов и текстов

-Узнаём цену заявки, и узнаём вашу целевую аудиторию

Я занимаюсь продвижением бизнеса в социальных сетях Instagram/Facebook

- Разбор профиля Инстаграм, либо сайта перед запуском, и рекомендации по изменению.

- Анализ целевой аудитории

-Анализ конкурентов

- Настройка рекламного кабинета

-Создание рекламных креативов

- Создание аудитории

- Запуск рекламной кампании

- Отслеживание результатов

-Сопровождение в течении назначенного срока