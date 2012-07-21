Журналист, корректор, фотограф

ФИО: Стародумова Анастасия Васильевна

Дата и место рождения: 8 мая 1991, город Курган

Контактный телефон: 8-912-521-89-63

E-mail: [email protected]

ICQ UIN: 612350585

Образование: неполное высшее.

Закончила 11 «В» класс (филологический профиль) МОУ «Гимназия № 27» города Кургана в 2008 году.

В настоящий момент обучаюсь на пятом курсе филологического факультета Курганского государственного университета, специальность «журналистика и массовые коммуникации».

Опыт работы:

Июнь 2005 – «отряды мэра» на базе МОУ «Гимназия № 27»

Июль 2006 – летняя площадка МОУ ДОД «ДД(ю)Т», вожатый

Июнь-июль 2007 – летняя площадка МОУ ДОД «ДД(ю)Т», вожатый

Июнь 2008 – летняя площадка МОУ ДОД «ДД(ю)Т», старший вожатый

С января 2006 – сотрудник ИА «МИА-Пресс», корреспондент молодежной газеты «Твоя и моя»

С сентября 2008 публикуюсь в газете «Курганский университет»

С апреля 2009 по декабрь 2010 – внештатный корреспондент и фотокорреспондент областной газеты «Зауралье»

С сентября 2010 по май 2011 – педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»

С июля 2011 по июль 2012 – корреспондент отдела информации и репортажа областной газеты «Новый мир»

С февраля 2011 по настоящее время – координатор проекта «Молодежное информационное агентство «МИА-Пресс», редактор и руководитель конвергентной редакции областной молодежной газеты «Твоя и Моя»

Дополнительное образование:

Вокальная студия МОУ «Гимназия № 27» (1999 год), хореография («Студия 27»), пресс-центр МОУ «Гимназия № 27» (2002-2006 год – корреспондент, 2006-2008 год – редактор школьной газеты), биологический кружок МОУ ДОД «ДД(ю)Т» (2004-2005 год), литературная студия старшеклассников и студентов «Созвездие» МОУ ДОД «ДД(ю)Т» (2005-2009 год), литературная студия КГУ под руководством В.Ф. Потанина (с сентября 2008), кружок фотографии ДД(ю)Т (2008-2009 год), Курганская областная общественная молодежная организация «XXI ВЕК» (с января 2006 года), включая информационное агентство «МИА-Пресс», старший педагогический отряд «Пегас», клуб старшеклассников «Лидер» (театралка и организаторская деятельность).

Свидетельства о выполнении программы курсов «Основы литературоведения» и «Основы журналистики» МОУ ДОД «ДД(ю)Т» выданы в 2008 году.

Лауреат именной премии Правительства Курганской области для одаренных детей в 2007 году, неоднократная участница и победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и русскому языку, неоднократная участница городских фотовыставок, публиковалась в коллективных авторских сборниках, журнале «Сибирский край» и альманахе «Тобол» со стихами и рассказами, принимала непосредственное участие (от волонтера до главного организатора) в организации многих городских и региональных мероприятий на протяжении семи лет, автор нескольких социально значимых проектов, лауреат ряда профессиональных конкурсов.

Владею разговорным английским языком и французским на начальном этапе обучения. Уверенный пользователь ПК, увлекаюсь компьютерной графикой, владею навыками верстки и дизайна. Среди увлечений – фотография, верховая езда, декоративно-прикладное искусство.