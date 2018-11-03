tarnavskyoleg

Профессиональный логотип за 3 дня, если не понравится результат — верну деньги.

Здравствуйте, меня зовут Олег, хочу предложить Вам свою кандидатуру для достижения наилучшего результата. Дизайнером работаю более 4-х лет, в ходе работы предлагаю решения, которые должны понравится именно Вам, а не кому-то другому.

В результате Вы получаете не просто картинку, а настоящий проект, в который входит:

Полноценный логотип со знаком и надписью;

Монохромный логотип;

Цветной логотип;

Надпись;

Знак;

Презентация;

Визуализация на айдентике;

Гайдлайн по завершению всех работ.

Срок разработки логотипа — 3 дня, стоимость 5000 руб.

Если Вас что-то не устроит в ходе работы или результат — я готов без вопросов вернуть деньги Вам деньги.

С уважением, Олег.

C моими работами Вы можете ознакомиться по ссылке:

https://www.behance.net/iamcamelion

Email: [email protected]

Telegram: @iamcamelion