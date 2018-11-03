tarnavskyoleg

Профессиональный логотип за 3 дня, если не понравится результат — верну деньги.
Здравствуйте, меня зовут Олег, хочу предложить Вам свою кандидатуру для достижения наилучшего результата. Дизайнером работаю более 4-х лет, в ходе работы предлагаю решения, которые должны понравится именно Вам, а не кому-то другому.
В результате Вы получаете не просто картинку, а настоящий проект, в который входит:
- Полноценный логотип со знаком и надписью;
- Монохромный логотип;
- Цветной логотип;
- Надпись;
- Знак;
- Презентация;
- Визуализация на айдентике;
- Гайдлайн по завершению всех работ.
Если Вас что-то не устроит в ходе работы или результат — я готов без вопросов вернуть деньги Вам деньги.
С уважением, Олег.
C моими работами Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://www.behance.net/iamcamelion
Email: [email protected]
Telegram: @iamcamelion
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