Основная моя специализация разработка специализированного ПОдля сайтов на платформе ASP.NET c использованием баз данных MS SQL Server
средствами программирования VB.NET.
Так же могуразработать любой сайт, интернет магазин и т.д, а так же систему управления для
них с пользовательским интерфейсом. Естественно обладаю знаниями HTML, CSS и
немного javascript.
Одна из моих последних работ «программа расчетапластиковых окон, потолков, жалюзи» которую Вы можете найти на моем сайте http://tarof.ru . ПО разработана на ASP.NET все данные и расчетыхранятся в MS SQL Server. Эту программы используют некоторые строительные
фирмы:
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