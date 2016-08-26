Основная моя специализация разработка специализированного ПОдля сайтов на платформе ASP.NET c использованием баз данных MS SQL Server

средствами программирования VB.NET.

Так же могуразработать любой сайт, интернет магазин и т.д, а так же систему управления для

них с пользовательским интерфейсом. Естественно обладаю знаниями HTML, CSS и

немного javascript.

Одна из моих последних работ «программа расчетапластиковых окон, потолков, жалюзи» которую Вы можете найти на моем сайте http://tarof.ru . ПО разработана на ASP.NET все данные и расчетыхранятся в MS SQL Server. Эту программы используют некоторые строительные

фирмы: