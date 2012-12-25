Опыт работы копирайтером более 2-х лет. Написано более 2000 работ.

Базовое образование - генетик, кандидат наук. Копирайтером работаю более 2-х лет. Наполнила контентом 2 туристических сайта и вела 2 проекта на медицинскую тематику. Написано более 2000 работ ( в том числе и на другие темы). Владею украинским и русским языками. Предпочитаю писать авторские статьи или продающие тексты. Рерайт выполняю в исключительных случаях. Гарантирую 100% уникальность. Не беру заказы на техническую тематику.