tas_visual

Визуализатор инстаграм

Добрый день, меня зовут Анастасия.Я сертифицированнвй визуализатор инстаграм. Создаю визуальную стратегию для аккаунтов. Подготавливаю аккаунты к продвижению и рекламе.- создам для вас шаблоны для постов или разработаю индивидуальный визуал- помогу с написанием шапки профиля- настрою вам воронку продаж в актуальных сторис- создам аватар и обложки для актуальных сторисОбразование:- высщее экономическое- сертификат визуализатора инстаграм- сертификат по визуальной стратегии- сертификат по сторис и прямым эфирам- сертификат по целевой аудитории в инстаграм- проходила обучение по личному бренду- проходила обучение по таргетированной рекламе- сейчас обучаюсь на курсе по reelsОпыт работы в инстаграм более 3-х лет